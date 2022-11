Il gattile bolognese aiutato da Damiano dei Maneskin devastato dai ladri

BOLOGNA – L’Oasi felina di Pianoro, già devastata da un incendio nell’ottobre dell’anno scorso, subisce un altro colpo, questa volta ad opera di una banda di ladri. A darne notizia, con “tanta rabbia e amarezza”, sono gli stessi responsabili della struttura, che nei mesi scorsi aveva guadagnato visibilità a livello nazionale per l’aiuto ricevuto da Damiano dei Maneskin, che aveva anche adottato un gatto assieme alla compagna Giorgia Soleri.

IL FURTO A UN MESE DALLA RICOSTRUZIONE DELLA PARTE DISTRUTTA DALL’INCENDIO

Appena un mese fa, il 14 ottobre, i responsabili del centro avevano annunciato la ricostruzione della parte distrutta dall’incendio, a un anno esatto dal rogo. Ma questa notte, purtroppo, l’Oasi felina ha ricevuto “la sgraditissima visita di tre ladri che hanno sfondato finestre, distrutto mobili e strumentazioni varie, spaccato vetri, divelto chiavistelli e gettato nel caos i nostri uffici”. E tutto questo, aggiungono dalla struttura, “per portare via cose di nessunissimo valore“. L’Oasi felina, tra l’altro, sembra non essere l’unica vittima dei ladri in questione, visto che, scrivono sempre dalla struttura, “abbiamo appreso dai social che la stessa cosa è successa, nelle stesse ore, anche alla Pianoro Sport Academy, probabilmente ad opera delle stesse persone”. Agli autori del furto, che “se la prendono con piccole realtà attive nel mondo della difesa degli animali e dello sport, non sappiamo proprio cosa dire”, allargano le braccia i responsabili dell’Oasi felina, aggiungendo che “forse la cosa più sensata da fare sarebbe porgere l’altra guancia, invitarli qui a conoscere i nostri gatti e il lavoro dei nostri volontari e la fatica enorme che facciamo ogni giorno per rendere più accogliente e funzionale il nostro spazio”. Nonostante questa nuova disavventura, comunque, dall’Oasi felina assicurano che “continueremo con sempre più determinazione a portare avanti il nostro lavoro”.

