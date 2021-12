Anche Damiano dei Maneskin aiuta i gatti dell’Oasi felina di Pianoro distrutta dall’incendio

BOLOGNA – “Appena abbiamo visto quello che era successo io e la mia compagna abbiamo subito deciso di aiutarvi. Siamo noi stessi proprietari di due gatti e non possiamo immaginare la sofferenza che avete passato. Era il minimo che potessimo fare e ci farebbe molto piacere venire a trovarvi al rifugio”. Un messaggio arrivato all’Oasi felina di Pianoro nel Bolognese, dopo l’incendio in cui ad ottobre sono morti otto gatti. Ma che non arriva da una persona qualunque. Secondo quanto scrive sulla sua pagina Facebook la stessa Oasi, a mandarlo è Damiano David, cantante dei Maneskin. “Sono parole semplici e belle- scrive l’Oasi nel post- che potrebbero venire da una qualunque delle tante persone che ci hanno aiutato in questo periodo dopo l’incendio del 14 ottobre che ha devastato la nostra struttura”. Solo “che non provengono esattamente da ‘uno qualunque’, ma da una persona conosciuta letteralmente in tutto il mondo che nell’ultimo anno non ha fatto altro che raccogliere successi straordinari”. Insomma, “un giovane ragazzo dall’animo nobile e sensibile, che tra i suoi mille impegni ha saputo trovare il tempo e il modo per starci vicino e di farci commuovere”. Il post dell’Oasi felina si conclude così: “Grazie Damiano, vi aspettiamo in Oasi”.

L’incendio aveva devastato l’oasi felina di Pianoro: erano andate distrutte l’infermeria e altre nuove strutture, e otto gatti (che erano ospitati in infermeria) erano morti carbonizzati, mentre altri erano fuggiti via terrorizzati dalle fiamme. Subito era partita una gara di solidarietà per aiutare l’Oasi a ripartire, gara che aveva visto anche la partecipazione del Bologna calcio. E oggi, da quello che scrive la stessa Oasi, si aggiunge lo stesso Damiano dei Maneskin, band che sta collezionando successi a livello mondiale e che a marzo si esibirà all’Unipol Arena.