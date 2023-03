Il cast di ‘Shazam! Furia degli Dei’ a Roma per la premiere

ROMA – A quattro anni da ‘Shazam!’, David F. Sandberg torna sullo schermo con il sequel ‘Shazam! Furia degli Dei’ che continua a raccontare la storia di Billy Batson (Asher Angel), un teenager al quale basta pronunciare la parola magica ‘Shazam!’ per trasformarsi nel supereroe e suo alter ego adulto Shazam (Zachary Levi, a Roma per la premiere).

LA TRAMA DI ‘SHAZAM! FURIA DEGLI DEI’

Dotati dei poteri degli Dei, Billy Batson e gli altri membri della famiglia adottiva con cui vive stanno ancora imparando a destreggiarsi tra la vita adolescenziale e quella di supereroi adulti. Si ritroveranno però a fronteggiare le Figlie di Atlante, un vendicativo trio di antiche divinità giunte sulla Terra alla ricerca della magia che è stata loro rubata molto tempo fa. Così Billy, alias Shazam, e la sua famiglia, torneranno in azione per salvare i loro superpoteri, le loro vite e il destino del mondo.

IL RUOLO DELLA FAMIGLIA IN ‘SHAZAM!’

Tra supereroi, potere e villain qui si torna a parlare di famiglia, che va oltre il concetto di sangue. “Sono felice di poter parlare di famiglia e che le persone, anche e soprattutto coloro che hanno vissuto l’esperienza dell’adozione, abbiano apprezzato il fatto che qui si parla di famiglia, non solo quella biologica ma anche quella che scegliamo di avere. Spesso nei film si parla di genitori adottivi cattivi, di una matrigna cattiva oppure viene mostrata la casa famiglia come un posto orribile in cui i bambini non vogliono stare. Quindi è bello portare sullo schermo una versione positiva”, ha detto David F. Sandberg all’agenzia Dire, in occasione di un incontro stampa a Roma.

SANDBERG E L’IMPORTANZA DELL’ACCETTAZIONE DI SE STESSI

Nel film (prodotto da Peter Safran) si affronta anche il tema dell’accettazione di se stessi. Si sente ripetere spesso: “La cosa più potente di te sei tu”. Per il regista “è estremamente importante avere questa consapevolezza perché credo che i social media stiano rendendo tutti un po’ depressi. Guardiamo troppo a quello che postano gli altri e, molto spesso, quello che vediamo non è sempre la realtà”, ha sottolineato il regista. “La salute mentale sta andando a rotoli, per questo le persone devono rendersi conto del proprio valore e per questo – ha proseguito – abbiamo deciso di raccontare questo tema in ‘Shazam! 2’”.

IL CAST DI ‘SHAZAM! FURIA DEGLI DEI’

Si uniscono al cast anche Rachel Zegler (‘West Side Story’), Lucy Liu (‘Kung Fu Panda’) e Helen Mirren (‘Fast and Furious 9: The Fast Saga’) nei panni delle Figlie di Atlante. A mettere a repentaglio la sicurezza del mondo ci pensano le due ‘cattivissime’ di questa storia: Lucy Liu ed Helen Mirren. “Credo ci sia più bisogno di questi ruoli, abbiamo delle grandi attrici e dovremmo coinvolgerle di più. Nei panni delle villain spaccano il c*lo a tutti”, ha detto Sandberg. A salvare quei mondi ci pensa Shazam!, e il nostro? “Sicuramente le nuove generazioni, perché sono loro che stanno subendo le conseguenza delle crisi. Mi viene in mente Greta Thunberg, anche se non parlo solo dell’ambiente ma anche dei posti di lavoro che mancano oppure sognare di comprare una casa che in molti non possono permettersi”, ha sottolineato il regista.

SANDBERG: “I SOCIAL MEDIA STANNO DIVENTANDO TOSSICI”

Se Sandberg avesse la possibilità di cambiare qualcosa pronunciando “Shazam!” sicuramente “sarebbero i social media. Stanno diventando davvero tossici. Me ne accorgo dai commenti che leggo in merito ai film sui supereroi. La gente litiga, si arrabbia parecchio, soprattutto per quanto riguarda la contrapposizione tra Marvel e DC o altre cose del genere. Io – ha continuato il regista – sono cresciuto con i fumetti che mostravano dei crossover. Ad esempio, storie in cui Spider-Man e Superman collaboravano per il bene comune. Oppure discussioni sul mondo DC e su chi dovrebbe interpretare Superman. Scusate lo sfogo, ma penso che sia una questione importante”.

E il regista di ‘Shazam! 2’ aggiunge: “Da piccolo ho sempre sognato di volare, ero un grande fan di Superman. Così non avrei dovuto prendere l’aereo, è una cosa che non sopporto”. Sulla difficoltà del cinema “mi ritengo fiducioso, abbiamo superato il Covid, supereremo anche questo. C’è stato un periodo in cui si pensava che il cinema fosse morto a causa dello streaming, ma ora sembra che le persone stiano tornando piano piano a riempire le sale. Il pubblico sta (ri)scoprendo il valore della sala. Voglio dire, Tom Cruise ha salvato il cinema con ‘Top Gun: Maverick’”, ha dichiarato Sandberg. Al regista piacerebbe girare un film a Roma: “È la prima volta che vengo qui e mi piace molto. Io e mia moglie ci siamo stupiti della quantità di edifici storici, rovine e molto altro. C’è così tanta storia, amiamo davvero questo luogo”, ha concluso.