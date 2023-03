Usl Vda lancia concorsi per 60 infermieri e 75 oss

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 5 mar. – Saranno i primi concorsi che non vedranno l’obbligo del superamento immediato della prova di francese. L’Usl della Valle d’Aosta ha lanciato due nuovi bandi per l’assunzione a tempo indeterminato di 60 infermieri e 75 operatori sociosanitari.

Per quanto riguarda l’accertamento linguistico del francese, come previsto dalla legge regionale recentemente approvata dal Consiglio Valle, tutti i candidati che non hanno già l’idoneità devono affrontare la prova linguistica, ma se non la superano possono comunque essere ammessi alle prove concorsuali. In caso di esito positivo, saranno inclusi in un’apposita graduatoria separata, da utilizzare in caso di esaurimento o di assenza della graduatoria ordinaria, esclusivamente per assunzioni a tempo determinato, con contratto di lavoro subordinato di durata pari a 36 mesi e senza corresponsione dell’identità di bilinguismo.

Se entro i 36 mesi dalla data di assunzione a tempo determinato il personale supererà l’accertamento verrà immediatamente inquadrato a tempo indeterminato. “Questa è una delle tante azioni messe in campo per attrarre le professionalità di cui c’è più carenza sul mercato del lavoro e che sono indispensabili per incrementare i servizi e sfruttare al massimo i posti letto presenti in ospedale- dice il direttore generale dell’azienda sanitaria, Massimo Uberti- Stiamo facendo ogni sforzo possibile e infatti abbiamo cominciato l’iter di questi due bandi già il giorno successivo alla legge regionale che ha semplificato l’accesso al concorso rispetto alla prova linguistica del francese”.