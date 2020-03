Coronavirus, 41 morti oggi. I contagiati sono 3.296, Borrelli: “Nessuna criticità negli ospedali”

ROMA – “Le persone guarite sono 138, quindi da 276 andiamo a 414. Abbiamo anche 41 persone decedute: 25 in Lombardia, 8 in Emilia-Romagna, 4 in Veneto, 2 in Liguria e Piemonte. La fascia di età è dai 66 ai 94 anni. Si tratta di persone fragili, per la maggior parte con diverse patologie. Il dato dei positivi è di 3.296 con un incremento di 590 persone. Il 54% del totale sono in Lombardia”. Lo dice il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, in conferenza stampa.

Il totale dei deceduti in Italia, considerando i nuovi 41 decessi di oggi, è 148. Nella sola Lombardia sono 98, in Emilia-Romagna 30 e in Veneto 11. Oggi c’è stato il secondo morto in Piemonte.

“I GUARITI SONO IL 10,7%”

“Finora i guariti sono il 10,7% del totale di coloro che hanno contratto il coronavirus, i deceduti il 3,8%”, dice ancora Borrelli.

“Non abbiamo avuto criticità negli ospedali, è anche in atto un potenziamento delle attrezzature”, conclude il capo della Protezione civile.