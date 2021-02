Turismo, nasce ‘Reggio Calabria Welcome’: marchio collettivo per guardare oltre la crisi

REGGIO CALABRIA – La Camera di Commercio di Reggio Calabria ha presentato il marchio collettivo per la promozione turistica dell’area metropolitana: RC Reggio Calabria welcome. Un progetto frutto di una sinergia avviata con l’Accademia di Belle arti che ha realizzato il logo e 26 operatori della filiera turistica aderenti all’associazione Reggio Calabria welcome. Il nuovo marchio si pone l’obiettivo di aumentare il livello di qualità nell’offerta turistica cercando di far crescere il partenariato pubblico e privato.



Tra le azioni già programmate una serie di incontri con tour operator e buyer del nord Italia ed europei, principalmente tedeschi, per presentare i prodotti turistici, tra questi: cultura e sport activity. Il marchio è stato illustrato oggi dal presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Antonino Tramontana, la direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria Maria Daniela Maisano e da Eleonora Uccellini in rappresentanza degli operatori turistici.

TRAMONTANA: “CON REGGIO CALABRIA WELCOME GUARDIAMO OLTRE LA CRISI“

A margine dell’incontro di questa mattina, il presidente della Camera di Commercio dichiara all’agenzia Dire: “Insieme agli operatori della filiera turistica e anche con le associazioni di categoria, in questo difficile periodo, abbiamo continuato a guardare avanti e a lavorare per lo sviluppo turistico del territorio, nonostante il lockdown e la forte crisi imposti dall’emergenza Covid”. Per quanto riguarda invece gli obiettivi perseguiti dall’iniziatica Tramontana aggiunge: “Con il contributo operativo dei partner pubblici e del coordinamento per la promozione turistica attivo presso la nostra Camera, puntiamo ad accrescere la presenza di Reggio Calabria in mercati target nazionali ed esteri, offrendo ai turisti l’opportunità di conoscere le nostre grandi ricchezze culturali e naturalistiche, apprezzando la nostra ospitalità ed il nostro territorio”.