Covid, il primo bollettino settimanale registra 166.824 casi e 496 morti

Nell’ultima settimana in Italia, da giovedì 27 ottobre a giovedì 3 novembre, si sono registrati 166.824 nuovi casi di positività al Covid con 496 decessi facendo registrare un trend in calo. A livello settimanale risultano in calo anche i ricoveri ordinari: -277 in meno per un totale di 6.604. Mentre aumentano le terapie intensive: +15 per un totale di 238. È quanto emerge dal primo bollettino settimanale del ministero della Salute.

Oggi i casi registrati sono 38.996 con 87 i decessi, per un totale di 179.436 vittime e 23.642.011 casi da inizio pandemia. Sono invece 48.378 le persone dimesse/guarite, per un totale di 23.037.464.

