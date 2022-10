Con il progetto “In cima al mondo con Me” al via impresa scalatore messinese contro la Sla

CATANIA – “In cima al mondo con Me” è il progetto presentato questa mattina nel comune di Messina. Presenti a Palazzo Zanca, il sindaco Federico Basile, le assessore Liana Cannata e Alessandra Calafiore e il messinese Nunzio Bruno, guida ambientale, accompagnatore turistico, escursionista e scalatore che da oggi darà il via all’iniziativa dedicata alla mamma malata di Sla.

La visita è stata occasione per esprimere a Bruno il compiacimento del primo cittadino a nome della città: “La vita è piena di avventure formidabili – ha detto Basile – e tu sei sul punto di cominciare una grande sfida, che non è soltanto un’impresa sportiva, ma soprattutto un progetto finalizzato a sensibilizzare la collettività sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica e sostenere la ricerca scientifica sulle malattie neurodegenerative”.

L’INIZIATIVA

Il progetto dello scalatore messinese avrà inizio con un viaggio che lo porterà a scalare il Kilimangiaro, la cima più importante del continente africano. Obiettivo di Bruno è il raggiungimento di 6mila metri di altezza, insieme a due amici e compagni di avventure, Paolo Vapore e Marco Antonio Finocchiaro. “In cima secondo Me” si concluderà il 20 ottobre 2023. Il percorso di allenamento proseguirà tra gennaio e febbraio 2023 con l’Ojos del Salado, tra Cile e Argentina, vulcano attivo di 7mila metri, il più alto del mondo, e la seconda vetta del Sudamerica. Sono, inoltre, previste tappe intermedie fino a settembre 2023 con l’obiettivo Manaslu, l’ottava montagna più alta in assoluto: 8.163 metri, in Nepal sulla catena himalayana. Al termine dell’incontro Basile ha donato a Bruno il gagliardetto civico con un in bocca al lupo e l’auspicio di portare alto il nome di Messina.

