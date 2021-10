Brazil estimates US$ 10 billion for the preservation of the Amazon

by Bianca Oliveira

SAO PAULO – On Saturday (2), vice president Hamilton Mourão gave a lecture at Expo Dubai 2020, in the United Arab Emirates. According to him, for the preservation of the environment, the market calculates monetary compensation for Brazil of around US$ 10 billion a year.

“What needs to be clear is that, if we have to preserve almost 50% of our territory, we have to receive support for that. It’s a moral issue”, said the Brazilian vice president.

The Brazilian government defends the entry of foreign money into Brazil as essential for preservation to happen concurrently with the development of the Amazon region, and this will be the main issue taken by Brazil at COP-26.

“Companies, investors, producers and entrepreneurs must lead a new cycle of green and inclusive growth in the Amazon”, says Mourão.

This weekend, Brazil inaugurated its pavilion at the event, in the sustainability sector. The intention is to increase the interest of foreign investors, increase exports and increase tourism.

In an official statement, the minister of Foreign Affairs, Carlos Alberto França, spoke about expectations regarding the event. “This intense agenda will result in about 500 million additional dollars in exports. It will result in the attraction of 10 billion dollars more in foreign direct investment and in the generation or maintenance of jobs”.

The Brazilian pavilion will receive delegations from the federal, state and municipal governments, businessmen, investors, startups, entrepreneurs and sector representatives. It will feature nine thematic business forums, 150 investment opportunities presented to the market, 94 events to attract large-scale investments, among others.

IL BRASILE CHIEDE 10 MLD PER SALVAGUARDARE L’AMAZZONIA

di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – Il vicepresidente Hamilton Mourao è intervenuto all’Expo Dubai 2020, l’esposizione universale che si è aperta venerdì negli Emirati Arabi Uniti, e ne ha approfittato per lanciare un appello: per la salvaguardia dell’ambiente, si calcola che il Brasile abbia bisogno di circa 10 miliardi di euro all’anno (pari a 53,6 miliardi di real).

“Ciò che deve essere chiaro è che, se dobbiamo preservare quasi il 50% del nostro territorio, dobbiamo ricevere supporto per questo. È una questione morale”, ha detto il vicepresidente brasiliano.



Secondo il governo di Brasilia, l’ingresso di investimenti internazionali è “essenziale” affinché la conservazione avvenga in concomitanza con lo sviluppo della regione amazzonica, e questo sarà il problema principale che il Brasile porrà sul tavolo della prossima Cop26.

“Aziende, investitori, produttori e imprenditori devono guidare un nuovo ciclo di crescita verde e inclusiva in Amazzonia”, ha dichiarato Mourao.



Nel fine settimana, il Brasile ha inaugurato il suo padiglione ad Expo Dubai, nel settore dedicato alla sostenibilità. L’intenzione è quella di aumentare l’interesse degli investitori stranieri, far crescere le esportazioni e incoraggiare il turismo.

In una nota ufficiale, il ministro degli Esteri, Carlos Alberto França, ha illustrato così le aspettative che l’esecutivo ripone nell’evento: “L’articolata agenda” che Brasilia sta portando nel Paese del Golfo persico “si tradurrà in circa 500 milioni di dollari di esportazioni, a cui si aggiungeranno 10 miliardi di dollari in investimenti diretti dall’estero, e nella generazione o nel mantenimento di svariati posti di lavoro”.



Il padiglione brasiliano riceverà delegazioni del governo federale, nonché di quelli dei singoli stati e municipi, insieme a uomini d’affari, investitori, startup, imprenditori e rappresentanti del settore. In programma un ricco calendario di eventi tra cui nove panel tematici rivolti alle aziende, la presentazione di 150 opportunità di investimento e 94 eventi che puntano ad attirare investimenti su larga scala.

BRASIL ESTIMA US$ 10 BILHÕES PARA O PRESERVAÇÃO DA AMAZÔNIA

por Bianca Oliveira

SAO PAULO – No sábado (2), o vice-presidente Hamilton Mourão realizou uma palestra na Expo Dubai 2020, nos Emirados Árabes. Segundo ele, para a preservação do meio ambiente, o mercado calcula uma compensação monetária para o Brasil de cerca de US$ 10 bilhões ao ano (cerca de R$ 53,6 bilhões).

“O que precisa ficar claro é que, se temos que preservar quase 50% do nosso território, temos que receber apoio para isso. É uma questão moral”, disse o vice-presidente brasileiro.

O governo brasileiro defende a entrada de dinheiro externo no Brasil como essencial para que a preservação aconteça concomitante ao desenvolvimento da região amazônica e esse será o principal assunto levado pelo Brasil à COP-26.

“Empresas, investidores, produtores e empreendedores devem liderar um novo ciclo de crescimento verde e inclusivo na Amazônia”, afirma Mourão.

Neste final de semana, o Brasil inaugurou o seu pavilhão no evento, no setor de sustentabilidade. A intenção é ampliar o interesse de investidores estrangeiros, incrementar as exportações e aumentar o turismo.

Em nota oficial, o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, falou sobre as expectativas em relação ao evento. “Essa intensa agenda resultará em cerca de 500 milhões de dólares adicionais em exportações. Resultará na atração de 10 bilhões de dólares a mais em investimentos estrangeiros diretos e na geração ou manutenção de empregos”.

O pavilhão brasileiro vai receber delegações dos governos federal, estadual e municipal, empresários, investidores, startups, empreendedores e representantes setoriais. Contará com nove fóruns temáticos de negócios, 150 oportunidades de investimentos apresentadas ao mercado, 94 eventos de atração de investimentos de grande porte, entre outros.