Amazon launches free one-day delivery in prime and increases competition in e-commerce

by João Marcelo

SÃO PAULO – The global e-commerce giant, Amazon, launched in Brazil this Wednesday, August 4th, the one-day delivery at no cost to prime service customers in 50 cities in Brazil, in the states of São Paulo , Minas Gerais, Rio Grande do Sul and Pernambuco and also in the Federal District. The announcement follows the promotions made by Magazine Luiza, Mercado Livre and Lojas Americanas, which are delivering faster and faster. Previously, the minimum free delivery period was two days.

Brazil has a large consumer audience, with approximately 105 million e-commerce buyers. However, the country presents some challenges, such as the logistical issue, in view of the dimensions of Brazil. Earlier this year, MercadoLivre announced an investment of 10 billion reais in logistics in Brazil, where it has been experimenting with same-day transport in some cities.

According to Mariana Roth, manager of Prime in Brazil, the reduction in delivery time was made possible by the growth of the company’s logistics network in the country. “We’ve been opening warehouses since the end of last year and we’ve inaugurated a distribution center this year just for our partners’ products. This expansion, then, is crowned with free delivery,” she says.

Magazine Luiza is also investing in logistics and has decided to bet on the acquisitions of other companies that can speed up the company’s expansion throughout the country. Among the most famous purchases are Netshoes, AiQFome and Logbee. The latter is Magalu’s key to getting to the client’s home quickly. The company uses its 1,200 stores as distribution centers and, therefore, is only concerned with the so-called “last mile”, a short journey from the distribution center to the final destination. Logbee was purchased in May 2018 and is in charge of this Last stage of delivery With the startup’s integration, 40% of the company’s e-commerce orders reach consumers within 24 hours.

E-COMMERCE BRASILE, AMAZON ACCELERA: CONSEGNE GRATIS IN GIORNATA

di João Marcelo

SAN PAOLO DEL BRASILE – Il gigante statunitense dell’e-commerce Amazon ha avviato oggi in 50 città del Brasile un servizio di consegna veloce, in una sola giornata, senza costi aggiuntivi per i suoi clienti “prime”. I centri interessati si trovano negli Stati di São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco oltre che nel Distretto federale. L’annuncio ha seguito l’avvio di promozioni da parte di società brasiliane come Magazine Luiza, Mercado Livre e Lojas Americanas, che stanno accelerando sui tempi di consegna. Prima per Amazon i tempi di consegna senza costi aggiuntivi non erano inferiori ai due giorni.



Il Brasile ha un mercato di consumatori di rilievo, con circa 105 milioni di acquirenti online. Per le piattaforme di distribuzione ci sono però una serie di problemi, anzitutto logistici, viste le dimensioni continentali del Paese. Quest’anno Mercado Livre ha annunciato un investimento di dieci miliardi di reais, circa 161 milioni di euro, per sperimentare in diverse città consegne in una sola giornata.



Secondo Mariana Roth, manager del servizio “prime” di Amazon in Brasile, la riduzione dei tempi di distribuzione è stata possibile grazie alla crescita della rete logistica del colosso statunitense in Brasile. “Abbiamo cominciato a inaugurare magazzini alla fine dell’anno scorso e abbiamo aperto un centro di distribuzione quest’anno solo per i prodotti dei nostri partner” ha detto la dirigente. “Questa espansione è coronata ora dalla consegna gratuita”.

AMAZON LANÇA ENTREGA GRÁTIS EM UM DIA NO PRIME E ACIRRA COMPETIÇÃO NO E-COMMERCE

por João Marcelo

SÃo PAULO – A gigante do e-commerce mundial, a Amazon, lançou no Brasil nesta quarta-feira, dia 04 de agosto, a entrega em um dia sem custo para clientes do serviço prime em 50 cidades do Brasil, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco e também no Distrito Federal. O anúncio vem em seguida às divulgações feitas por Magazine Luiza, Mercado Livre e Lojas Americanas, que estão entregando cada vez mais rápido. Anteriormente, o prazo mínimo de entrega gratuita era de dois dias.

O Brasil apresenta um grande público consumidor, são cerca de 105 milhões de compradores do comércio eletrônico. Entretanto o país apresenta alguns desafios, como por exemplo a questão logística, tendo em vista as dimensões do Brasil. No início deste ano, o MercadoLivre anunciou um investimento de 10 bilhões de reais em logística no Brasil, onde vem experimentando o transporte no mesmo dia em algumas cidades.

De acordo com Mariana Roth, gerente do Prime no Brasil, a redução do tempo de entrega foi possível pelo crescimento da malha logística da companhia no país. “Estamos abrindo armazéns desde o fim do ano passado e inauguramos um centro de distribuição neste ano só para os produtos dos nossos parceiros. Essa expansão, então, é coroada com a entrega grátis”, diz.

O Magazine Luiza também está investindo na logística e decidiu apostar nas aquisições de outras empresas que podem agilizar a capilarização da empresa em todo o país. Entre as compras mais famosas estão a Netshoes, a AiQFome e a Logbee. Esta última é a chave do Magalu para chegar rapidamente à casa do cliente. A empresa usa suas 1.200 lojas como centros de distribuição e, assim, só se preocupa com a chamada “última milha”, um trajeto curto do centro de distribuição até o destino final. A Logbee foi comprada em maio de 2018 e é a encarregada dessa última etapa da entrega. Com a integração da startup, 40% dos pedidos do e-commerce da empresa chegam em até 24 horas à casa dos consumidores.