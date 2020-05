Di Matteo, l’opposizione all’attacco: “Bonafede riferisca subito in Parlamento”

ROMA – “Dopo le parole di Nino Di Matteo da Giletti a ‘Non è l’arena’, Alfonso Bonafede venga immediatamente in Parlamento. Le gravissime accuse del pm non possono cadere nel vuoto: o Di Matteo lascia la magistratura o Bonafede lascia il ministero della Giustizia”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati dopo che ieri sera da Giletti il magistrato ha raccontato di aver ricevuto dal ministro la proposta di dirigere il Dap, offerta che sarebbe stata poi ritirata dallo stesso Bonafede, in seguito alla reazione di alcuni boss detenuti al 41 bis, preoccupati per l’eventuale nomina. Dopo queste dichiarazioni, il ministro Bonafede ha telefonato in diretta dicendosi esterrefatto.

ROMANO (PD): BONAFEDE “SPIEGHI A DI MATTEO COS’E’ LA DEMOCRAZIA”

“Un suggerimento a Bonafede, dopo le dichiarazioni di Di Matteo. Invece di mostrarsi ‘esterrefatto’ e intimorito, rivendichi le sue scelte. E spieghi a Di Matteo che l’Italia è uno Stato di diritto; che i ministri sono votati dal Parlamento; che ‘i consiglieri consigliano e i ministri decidono’ (come diceva Margaret Thatcher). E che tutto questo si chiama democrazia”. Lo scrive su twitter Andrea Romano deputato del Partito democratico.

CAMBIAMO!: “DI MATTEO BONAFEDE RIFERISCA IN AULA SU DI MATTEO”

“Rivolte nelle carceri, processi da remoto, mafiosi e trafficanti scarcerati e, da ultimo, l’accusa del giudice Di Matteo, un paladino per i grillini, al quale il ministro della Giustizia avrebbe proposto la nomina al Dap salvo poi fare marcia indietro per la minaccia dei boss mafiosi di scatenare nuove rivolte nei penitenziari: ce ne è abbastanza per chiedere a Bonafede di venire immediatamente a riferire in Parlamento e spiegare cosa sta succedendo e quanto ci sia di vero nelle affermazioni di Di Matteo”. Lo dichiarano in una nota i parlamentari di Cambiamo! Stefano Benigni, Manuela Gagliardi, Claudio Pedrazzini, Alessandro Sorte e Giorgio Silli.

CIRIANI (FDI): O DI MATTEO CALUNNIATORE O BONAFEDE BUGIARDO

“Quindi delle due l’una: o il Pm antimafia Di Matteo è un calunniatore mosso da gelosia o da vendette private e allora va licenziato e denunciato penalmente oppure il ministro Bonafede – oltre a essere inadeguato e imbarazzante- è pure un bugiardo colluso. E le dimissioni immediate sono il minimo che possa fare”. Lo scrive su Facebook il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani.

SIRACUSANO (FI): MANUALE M5S DOVREBBE PREVEDERE DIMISSIONI BONAFEDE

“Dopo la dichiarazione di Di Matteo a ‘Non è l’arena’, il manuale del Movimento 5 Stelle dovrebbe prevedere le dimissioni del ministro della Giustizia! Vale anche se si chiama Bonafede?”. Lo scrive su Twitter Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e membro della Commissione Giustizia di Montecitorio.

MULE’ (FI): DIATRIBA DI MATTEO-BONAFEDE CALPESTA SENSO STATO

“L’unica certezza nella diatriba tra il pubblico ministero, Nino Di Matteo, e il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, è che il senso dello Stato è stato calpestato. Dopo quasi due anni dai fatti Di Matteo sente l’impellente necessità di raccontare al Paese un episodio che lo ha scioccato. Ma perché aspettare così tanto tempo dal momento che lo stesso Di Matteo lega la sua mancata nomina al Dap alle minacce dei boss mafiosi se lui avesse occupato quella poltrona? Perché un magistrato attende due anni, manco fosse equiparabile a un pentito della criminalità organizzata, per dire una verità così importante per il Paese? Ecco, questi interrogativi fanno il paio con l’atteggiamento del ministro Bonafede che anche in questo caso dimostra di essere totalmente inadeguato al suo ruolo”. Lo afferma, in una nota, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.