Roscioli: “Il 2020 sarà un anno difficile per il settore Hotel”

ROMA – “Il 2018 si è chiuso con dati positivi e avevamo grandi aspettative per il 2019, che si sono realizzate. Purtroppo questo momento così difficile ci fa pensare che il 2020 sarà un anno più difficile rispetto agli altri“. A dichiararlo alla Dire, nell’ambito della rubrica DIREzione Roma, è stato Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma, l’Associazione sindacale di categoria degli albergatori.

“Noi viviamo del territorio dove risiede l’azienda alberghiera e se questo territorio è favorevole e piacevole, anche ai turisti, noi siamo tutti contenti- ha spiegato Roscioli tornando ai temi generali- Ma, negli ultimi anni, questa cosa è difficile da poter dire. Stiamo a un livello molto inferiore, sul tema dei servizi che offre la città, rispetto alle altre Capitali europee”.

Roscioli ha voluto focalizzare l’attenzione su alcuni problemi, cominciando dalla mobilità e dai rifiuti. “Il primo è un tema che purtroppo non riusciamo a risolvere, il secondo riguarda soprattutto le periferie e non le zone centrali. Anche gli standard su decoro e sicurezza sono al di sotto delle altre capitali. Le soluzioni- ha proseguito- sono drastiche. Servono più poteri alla città e un’autonomia finanziaria perché, a mio giudizio, non bastano cinque o sette miliardi. E poi un sindaco illuminato che possa guardare al di là del proprio mandato elettorale e porre le basi per quanto riguarda una struttura diversa della città che ci possa accompagnare nei prossimi anni”.