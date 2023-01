Cina, cliente arrabbiato sfonda la vetrata dell’hotel con l’auto e guida nella hall

ROMA – Un cliente poco soddisfatto della sua permanenza in un hotel ha deciso di ‘vendicarsi’ in un modo improbabile. Succede in Cina, dove un uomo ha sfondato la vetrata di un albergo di Shanghai con la sua auto, per poi distruggere la hall.

TUTTO PER UN LAPTOT

Secondo quanto riferito dalla BBC, il cliente avrebbe commesso il folle gesto dopo aver discusso con lo staff dell’hotel Jinling Purple Mountain per la perdita di un laptot durante la sua permanenza. Dopo aver fatto irruzione con la sua auto nell’atrio dell’albergo, l’uomo ha guidato all’impazzata nella hall, distruggendo mobili e oggetti. Ha poi concluso la sua corsa schiantandosi contro un pilastro dell’edificio. Non è chiaro a quanto ammonti il danno economico. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it