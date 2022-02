Tumori, Annamaria Parente: “Durante la pandemia trascurati milioni di casi”

ROMA – “Non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo aumentare la prevenzione per una diagnosi precoce del cancro. La scienza che ha percorso la strada dei vaccini contro il Covid-19, sta esaminando se metodi simili possono essere utilizzati per addestrare il sistema immunitario a riconoscere e attaccare le cellule tumorali, impedendo la ricrescita. Un rapporto del Parlamento europeo ha evidenziato un dato sconfortante: un milione sono i casi di cancro che non sono stati diagnosticati in Europa a causa della pandemia e cento milioni sono i test di screening mancati. Il tumore è la seconda causa di morte nel continente e la prima per i bambini che hanno più di un anno. È una battaglia che possiamo vincere”. Lo dice la presidente della commissione igiene e sanità di Palazzo Madama Annamaria Parente, in occasione della giornata mondiale contro il cancro.

LEGGI ANCHE: Tumori, i fisioterapisti di Aifi in prima fila per colmare divario cura