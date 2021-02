Vaccino, Ue lavora per aumentare produzione e AstraZeneca promette dosi in più

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “Rafforzare la collaborazione con le case farmaceutiche allo scopo di incrementare la produzione dei vaccini in Europa“: lo ha scritto in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, dopo la riunione con i vertici dell’esecutivo comunitario.

Alla riunione ha presenziato anche Thierry Breton, Commissario Ue alla guida della Task force per l’industria con il compito di individuare i potenziali siti produttivi.

ASTRAZENECA PROMETTE ALL’UE 9 MILIONI DI DOSI IN PIÙ

AstraZeneca ha promesso un incremento di 9 milioni di dosi da destinare all’Unione europea. Lo ha detto oggi un portavoce della Commissione europea in conferenza stampa. Le dosi destinate ai Paesi Ue passano quindi da 31 milioni a 40 milioni, sempre a fronte delle 100 milioni di cui si era parlato all’inizio.