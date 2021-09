Ue-AstraZeneca, accordo per le forniture: stop al contenzioso legale

ROMA – Un accordo che garantirà la consegna delle rimanenti dosi di vaccino anti-Covid agli Stati membri dell’Unione europea, secondo i termini dell’accordo di acquisto anticipato concluso lo scorso 27 agosto 2020 con AstraZeneca. Lo hanno raggiunto l’Ue e la casa farmaceutica produttrice del vaccino anglo-svedese. Lo ha annunciato su Twitter la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, che ha aggiunto: “Siamo lieti di aver trovato una soluzione reciprocamente soddisfacente che avvantaggia i cittadini dell’Unione europea e del mondo attraverso il nostro impegno globale Covax”.

LA COMMISSARIA UE: “ASTRAZENECA È SICURO, EFFICACE E SALVA VITE”

Kyriakides ha poi tenuto a precisare che “il vaccino di AstraZeneca è sicuro ed efficace contro il Covid-19 e sta salvando vite in tutto il mondo ogni giorno. I nostri sforzi per aumentare ulteriormente la capacità di produzione e le vaccinazioni in tutta l’Ue e nel mondo continueranno senza sosta. La solidarietà vaccinale è e rimane il nostro marchio di fabbrica”, ha concluso. In base all’accordo verrà inoltre messa la parola fine al contenzioso pendente davanti alla Corte di Bruxelles.