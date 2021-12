Il 5 dicembre a Roma appuntamento con il Pigneto Vinyl Fest

ROMA – Sostenibilità, recupero, riuso ma anche stile e ‘intrattenimento’: è questa la via delle domeniche ‘pignetine’ negli spazi dell’Ellington Club che ospita una volta al mese il Pigneto Vinyl Fest e il Pigneto District Market, due appuntamenti dedicati ai vinili, alla musica, al vintage e al second hand. Un’occasione per gli appassionati di ‘street market’ per spuntare la lista dei regali natalizi o uscire dal canonico seminato consumista.

Dalle 11 del 5 dicembre ecco il ‘Vinyl Fest’ curato da Francesco Bonaccorso aka DJ Misterstereo8, dove non mancherà la musica suonata rigorosamente in vinile con ospiti in consolle come dj Valerio Mirabella e dj Frankie Fortyfive, e poi il brunch dello chef Max Sbardella e i cocktail mixology di Giorgia Capri. Non solo dischi per i cultori del vinile, DJ Misterstereo8 ha pensato infatti anche a tutti gli accessori utili per ascoltarli, fino alle nuove e più giovani produzioni musicali. La vendita, oltre che ad espositori professionisti, è aperta a tutti quanti vogliano approfittare dell’evento per vendere o scambiare materiale dalla propria collezione. All’interno del Fest arriverà anche il fumetto con la presentazione, alle ore 17.00, del graphic novel ‘Mingus‘ edito da Coconino Press. Il disegnatore Pasquale Todisco, in arte Squaz, racconterà a Fabrizia Ferrazzoli, giornalista di Agenzia Dire, la genesi del fumetto, svelando sfumature e colori di un lavoro in cui l’arte grafica incontra la musica.



Di casa sempre all’Ellington Club è il Pigneto District Market curato da Emma Moscaritolo. L’appuntamento, domenicale e mensile in programma a gennaio, trasforma il salotto dell’Ellington Club in una boutique con capi e accessori vintage e second hand. Tra le ospiti del market Chiara Petruccioli di ‘Mademoiselle Vintage & Second Hand Shop’, Ilaria Marrocco Design, la cui lavorazione ad arte di fiori, oggetti ed elementi di arredo contribuiscono anche a rendere gli appuntamenti pignetini più piacevoli alla vista e, infine, anche Happy Vintage, di Krizia, la cui passione per il tema è sbocciata e poi fiorita grazie alla sua giovane figlia di 12 anni pazza per l’abbigliamento d’epoca e pronta a sostenere sua madre nell’esposizione di abiti senza tempo. L’Ellington Club è in via Anassimandro 15, ingresso libero dalle 11 alle 20, green pass obbligatorio.