Torna progetto ‘Ragaciak’ contro bullismo e dipendenze

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 3 ott. – C’è tempo fino alle 17 di venerdì 15 ottobre per consegnare a mano e in busta chiusa il videoclip o il videomessaggio per partecipare al contest ‘RagaCiak… per reagire!’, l’edizione 2021 del concorso di idee rivolto ai giovani valdostani tra i 14 e i 29 anni. L’obiettivo del video contest è di stimolare una riflessione su temi delicati come il disagio giovanile, il bullismo e il cyberbullismo, le nuove dipendenze che riguardano le giovani generazioni. I giovani interessati possono partecipare singolarmente o in gruppo, costituito da un massimo di cinque persone, realizzare il proprio videoclip o videomessaggio con qualsiasi mezzo di ripresa (anche con uno smartphone o un tablet) e con una durata, preferibilmente, compresa tra tre e quattro minuti. Il video deve essere consegnato a mano e in busta chiusa all’ufficio Politiche giovanili dell’assessorato all’Istruzione, Università e Politiche giovanili in corso Saint-Martin-de-Corléans 250, ad Aosta, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 14, solo su appuntamento contattando il numero 0165.275854 o 0165.275855. Ai giovani valdostani partecipanti che avranno realizzato i migliori dieci video, selezionati dalla commissione di valutazione, sarà assegnato un premio di 1.000 euro. I dieci video ammessi dalla commissione di valutazione verranno presentati e proiettati al pubblico durante una serata evento, che si svolgerà a novembre alla Cittadella dei giovani di Aosta.