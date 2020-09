Calcio, il Brasile pareggia: stessi compensi per donne e uomini

ROMA – Le giocatrici della nazionale di calcio del Brasile percepiranno lo stesso compenso economico dei loro colleghi maschi. A stabilirlo la Confederacao Brasileira de Futebol (Cbf), che ha deciso cosi’ di eliminare le differenze di genere tra le due anime della “Selecao”: uomini e donne riceveranno la stessa paga diaria sia durante le fasi di preparazione sia per le partite e riceveranno inoltre premi dello stesso importo in caso di vittoria o di qualificazione a un torneo.

Secondo il quotidiano A Folha de Sao Paulo, prima di questo provvedimento le calciatrici percepivano le meta’ del compenso degli uomini per una singola partita: mentre ai giocatori venivano dati circa 500 dollari, alle giocatrici 250.

Il presidente della Cbf, Rogerio Caboclo, ha comunicato che le atlete sono soggette a questo nuovo regime di pagamenti dallo scorso marzo. Fatta eccezione per un torneo amichevole in Francia, pero’, la nazionale non ha piu’ disputato neanche una partita da allora, a causa della pandemia di Covid-19.

“Non c’e’ piu’ differenza di genere, la Cbf tratta uomini e donne allo stesso modo” ha commentato poi Caboclo.

L’adeguamento degli stipendi a quelli dei colleghi uomini, una misura gia’ adottata in passato da Norvegia, Austrialia e Nuova Zelanda, non e’ l’unica novita’ introdotta dalla Cbf in tema di parita’ di genere. Per la prima volta due donne sono state infatti nominate responsabili del settore femminile della federazione: si tratta dell’ex capitano della nazionale Aline Pellegrino e di Duda Luizelli.