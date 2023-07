‘Nollywood’ sbarca all’Academy, gli Oscar saranno (forse) più inclusivi

ROMA – Nollywood, l’industria nigeriana del cinema, è da premio Oscar. A confermarne valori e talenti la scelta di cinque suo autori come nuovi membri dell’Academy degli Oscar con base in California. I cinque sono l’attore Richard Mofe-Damijo, il regista CJ Obasi, la produttrice Jade Osiberu e gli sceneggiatori Kunle Afolayan e Shola Dada.

LA CAMPAGNA #OSCARSSOWHITE

L’Academy era stata criticata per una scarsa inclusività e diversità al suo interno. Prima della campagna #OscarsSoWhite che si era diffusa sui social nel 2015, il quotidiano americano Los Angeles Times aveva calcolato che il 94 per cento dei votanti per l’assegnazione degli Oscar era rappresentato da bianchi.