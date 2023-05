Matteo Paolillo e i The Kolors a ‘Road to Battiti’: le tappe del week end

ROMA – Nuovo appuntamento con la musica di ‘Road to Battiti’. L’evento itinerante, apripista di ‘Battiti Live’, torna nel week end con due nuovi eventi live. Tappa di sabato 3 giugno, è Vieste, dove sono attesi i The Kolors, che porteranno sul palco in nuovo tormentone ‘Italodisco. A seguire, domenica 4 giugno, l’appuntamento è a Peschici con Matteo Paolillo, che proprio in questi giorni è impegnato nelle riprese della quarta stagione di Mare Fuori. Prossimo appuntamento con ‘Road to Battiti’ il 7 giugno a Marina di San Foca. Tutte le esibizioni saranno trasmesse nel corso di ‘Battiti Live’, che tornerà su Italia 1 a partire dal 4 luglio.

LE TAPPE DI ROAD TO BATTITI

– 13 maggio EMMA a Canosa di Puglia

– 14 maggio ACHILLE LAURO E ROSA CHEMICAL a Barletta

– 20 maggio ROSA CHEMICAL a Massafra

– 21 maggio BOOMDABASH a Mesagne

– 27 maggio MR RAIN a Fasano

– 28 maggio FEDEZ, ARTICOLO 31 E ANNALISA a Taranto

– 3 giugno THE KOLORS a Vieste

– 4 giugno MATTEO PAOLILLO a Peschici

– 7 giugno ? a Marina di San Foca

– 29 giugno ? a Giovinazzo.