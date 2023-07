Chi era Joesthetics, il bodybuilder influencer morto a 30 anni

ROMA – È morto a 30 anni per un aneurisma Jo Lindner, il bodybuilder star del web conosciuto con il nome di Joesthetics. A dare la notizia la fidanzata Nicha, con un toccante post sui social: “Era tra le mie braccia… è successo tutto troppo in fretta…”, racconta. “3 giorni fa continuava a dire che gli faceva male il collo… non ce siamo resi conto davvero… fino a quando non è stato troppo tardi”.

CHI ERA JOESTHETICS

Bodybuilder tedesco, Jo Linder ha vissuto in Thailandia negli ultimi anni della sua vita. Da qui condivideva la sua routine di allenamento con i suoi 9 milioni di follower su Instagram. A contraddistinguerlo un innato senso dell’umorismo e una forte dose di carisma. Sul suo canale YouTube contava quasi 1 milione di iscritti. Nei suoi video, Linder descriveva il suo stile di vita, la sua alimentazione, oltre a dare consigli di fitness. Il suo primo post pubblicato circa 6 anni fa mostrava il cosiddetto ‘alien gains’, un spasmo muscolare del petto. Il video diventò subito virale, lanciando la popolarità di Joesthetics.