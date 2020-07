Veronesi vince il Premio Strega (per la seconda volta) con ‘Il Colibrì’

ROMA – Con il romanzo ‘Il Colibrì’ (editore La nave di Teseo) il vincitore della 74esima edizione del Premio Strega è Sandro Veronesi. Lo scrittore, 61 anni, era già stato incoronato nella serata intitolata al liquore giallo nel 2006 grazie al romanzo ‘Caos calmo’.

La vittoria è arrivata poco dopo la mezzanotte al Ninfeo del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a Roma, dove si tiene la serata conclusiva del Premio dedicato alla narrativa italiana, promosso dallaFondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Liquore Strega con il contributo della Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con BPER Banca, lo sponsor è Ibs.it.

Per Veronesi i voti sono stati 605. Ecco quelli degli altri candidati:

Gianrico Carofiglio, La misura del tempo (Einaudi) 132 voti;

Valeria Parrella, Almarina (Einaudi), 86 voti;

Gian Arturo Ferrari, Ragazzo italiano (Feltrinelli), 70 voti;

Daniele Mencarelli, Tutto chiede salvezza (Mondadori), 67 voti;

, Tutto chiede salvezza (Mondadori), 67 voti; Jonathan Bazzi, Febbre (Fandango Libri), 50 voti.

Veronesi è il primo scrittore a eguagliare il bis riuscito in passato soltanto a Paolo Volponi, nel 1965 con ‘La macchina mondiale’ e nel 1991 con ‘La strada per Roma’.

Rispettando le attuali prescrizioni governative in materia di distanziamento fisico, la serata finale non si è potuta svolgere alla presenza del pubblico. Questo ha consentito di svolgere lo scrutinio dei voti di nuovo sulla balconata del Ninfeo, come nelle dieci edizioni svolte a partire dal 1953, il primo anno in cui lo Strega è stato assegnato nella cornice del Museo Etrusco.

Veronesi farà adesso tappa in diverse località italiane. Sarà ospite a ‘Il libro possibile’, Polignano (9 luglio), Festival Armonia del Salento, Alessano (dal 10 al 12 luglio) un weekend dedicato ai dodici candidati del Premio; Come il vento nel mare, Cori (13 luglio); Festival Letteratura, Salerno (18 luglio); Una montagna di libri, Cortina d’Ampezzo (6/7 agosto), BeneventoCittà Spettacolo, dal 24 al 30 agosto, che martedì 25 ospiterà anche il vincitore del Premio Strega Giovani Daniele Mencarelli; ‘La città dei lettori’, Firenze (28 agosto); UlisseFest, Rimini (29 agosto).