Ragusa accoglie il ciclista Damiano Caruso dopo il secondo posto al Giro d’Italia

PALERMO – Il ciclista Damiano Caruso torna nella sua Ragusa. Il sindaco del capoluogo ibleo, Peppe Cassì, e tutta l’amministrazione comunale hanno ricevuto al Comune il professionista del team Bahrain Victorious giunto secondo in classifica generale al Giro d’Italia 2021 conclusosi domenica scorsa a Milano.



“Le imprese e l’umanità di un vero campione – ha affermato Cassì -. Damiano Caruso ci ha resi orgogliosi, incarnando quello spirito operoso, testardo e alla lunga di successo in cui la comunità ragusana si identifica. Abbiamo voluto ringraziarlo per le emozioni che ci ha dato, per come ha portato in alto il nome di Ragusa”.