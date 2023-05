È morto il regista Alessandro D’Alatri

ROMA – Addio ad Alessandro D’Alatri. Il regista romano è morto all’età di 68 anni dopo una lunga carriera tra cinema e televisione. Tra i suoi successi ‘I bastardi di Pizzofalcone‘, ‘Il commissario Ricciardi’, ‘Un professore’, ma anche ‘Casomai‘, con cui ha lanciato la carriera cinematografica di Fabio Volo.

Nato a Roma nel 1955, ha debuttato sul grande schermo nel 1991 con il film ‘Americano rosso’, con cui ha vinto il David di Donatello e il Ciak d’Oro come Miglior film esordio. Nel 1993 ha diretto Kim Rossi Stuart in ‘Senza pelle‘, suo secondo lungometraggio che ha presentato al Festival di Cannes nella sezione Quinzaine des réalisateurs. Grazie a questo film ha conquistato il David di Donatello nel 1995 per la Miglior sceneggiatura.