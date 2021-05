Pfizer vaccines arrive in Brazil and are distributed in the capitals

By João Marcelo

SÃO PAULO – Last weekend, Brazil received a shipment of 1 million doses of the immunizer from the American pharmaceutical company Pfizer. The contract with the federal government was for 100 million doses and it is expected that 13.5 million doses will be delivered by June.

The vaccines arrived and were stored in the distribution center of the Ministry of Health in the city of Guarulhos, in the state of São Paulo and today, on the 3rd, they started to be distributed to the capitals of Brazil. For logistical reasons, and conditions of the manufacturer itself, which requires storage between -25 ° C and -15 ° C, the first batch will be sent only to the capitals and can be stored in this way for 14 days.

In the city of São Paulo, the Pfizer vaccine will be applied to the group of 60 to 62 years old, who starts receiving the immunizer on May 6. On February 23, the National Health Surveillance Agency (Anvisa) granted the definitive registration of the vaccine in Brazil, which allows the immunizer to be marketed, distributed and used by the population, having been evaluated based on robust data from studies of quality, efficiency and safety.

Brazil has already vaccinated 55% of inhabitants over 60 years of age against Covid-19. The group is considered to be at the highest risk for the disease. When considering the population as a whole, 14.9% received the first application of one of the immunizers present in the country. The second dose of the vaccine, which guarantees complete immunization against the disease, only reached 23% of those over 60 years of age. In the general population, the rate is 7.4%.

According to a document released by the Ministry of Health, the cost to public coffers, in the first contract, was US $ 10 per dose.

SAN PAOLO – Il Brasile ha ricevuto un milione di dosi di vaccino anti-Covid dalla società farmaceutica americana Pfizer. Il contratto con il governo federale prevede la consegna di 100 milioni di dosi. Entro giugno dovrebbero essere garantite 13,5 milioni di fiale.

I vaccini, una volta arrivati a destinazione, sono stati immagazzinati nel centro di distribuzione del ministero della Salute nella città di Guarulhos, nello Stato di San Paolo, e la distribuzione nelle capitali del Brasile è partita oggi. Il siero della Pfizer deve essere conservato a una temperatura che va dai -25°C ai -15°C. Per questo il primo lotto sarà inviato solo nelle capitali, dove esistono le condizioni per conservare il farmaco a queste temperature per almeno 14 giorni.

Nella città di San Paolo, la somministrazione riguarderà la fascia di popolazione di età compresa tra i 60 e i 62 anni a partire da giovedì.

Il 23 febbraio, l’Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) ha concesso la registrazione definitiva del vaccino in Brasile, che consente di commercializzare, distribuire e utilizzare l’immunizzatore alla luce dei dati che ne hanno confermato efficienza e sicurezza.

Il Brasile ad oggi ha vaccinato contro il Covid-19 il 55% delle persone di età superiore ai 60 anni. Questa fascia di età è considerata quella a più alto rischio. Considerando la popolazione nel suo insieme, il 14,9% ha ricevuto almeno la prima dose di uno dei vaccini autorizzati. La seconda dose, che garantisce l’immunizzazione completa contro la malattia, ha raggiunto solo il 23% degli ultracinquantenni vaccinati. Tra la popolazione totale, il tasso di persone immunizzate è del 7,4%.

Secondo un documento diffuso dal ministero della Salute, il costo pattuito nel primo contratto era di 10 dollari a dose.

SÃO PAULO – O Brasil recebeu no final de semana passada uma remessa de 1 milhão de doses do imunizante da farmacêutica americana Pfizer. O contrato com o governo federal foi de 100 milhões de doses e com previsão de que 13,5 milhões de doses sejam entregues até junho.

As vacinas chegaram e foram armazenadas no centro de distribuição do Ministério da Saúde na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo e hoje, dia 03, começaram a ser distribuídas para as capitais do Brasil. Por questões de logísticas, e condições do próprio fabricante, que exige um armazenamento entre -25°C e -15°C, o primeiro lote será enviado somente para as capitais e podem ser armazenadas dessa maneira por 14 dias

Na cidade de São Paulo, a vacina da Pfizer será aplicada no grupo de 60 a 62 anos, que começa a receber o imunizante no dia 6 de maio. No dia 23 de fevereiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu o registro definitivo da vacina no Brasil, o que permite que o imunizante seja comercializado, distribuído e utilizado pela população, tendo sido avaliado a partir de dados robustos dos estudos de qualidade, eficácia e segurança.

O Brasil já vacinou 55% dos habitantes com mais de 60 anos contra a Covid-19. O grupo é considerado o de maior risco para a doença. Quando considerada a população como um todo, 14,9% receberam a 1ª aplicação de um dos imunizantes presentes no país. A 2ª dose da vacina, que garante a imunização completa contra a doença, só chegou a 23% dos com mais de 60 anos. Na população geral, a taxa é de 7,4%.

De acordo com documento divulgado pelo Ministério da Saúde, o custo aos cofres públicos, no 1º contrato, foi de US$ 10 por dose.