Baby estorsori in azione a Siracusa: 250 euro per restituire lo scooter a un coetaneo

PALERMO – Baby estorsori in azione a Siracusa, dove la squadra mobile ha segnalato alla procura dei minori tre giovanissimi, due dei quali non ancora quattordicenni. I tre avevano richiesto a un altro minorenne 250 euro per la restituzione di un ciclomotore rubato. La vittima aveva postato su un social network un annuncio per ottenere la restituzione del mezzo e uno dei ladri aveva risposto concordando un incontro. Informati di tutto, gli investigatori della Mobile sono intervenuti bloccando i tre giovani estorsori. I tre, dopo la segnalazione in Procura, sono stati affidati alle rispettive madri. Due di loro, non essendo ancora 14enni, per la legge italiana non sono imputabili.