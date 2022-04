Un libro per sensibilizzare su danni all’udito da musica

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 3 apr. – Ascoltare musica in cuffia o con auricolari a volumi troppo alti può portare a danni permanenti all’udito. In occasione della prima Giornata di sensibilizzazione dell’udito sul tema della ‘Prevenzione dei danni da rumore in età scolastica’, la primaria dell’Otorinolaringoiatria dell’ospedale regionale Umberto Parini di Aosta, Antonella De Stefani, ha acquisito alcuni volumi del libro “Stato attuale delle politiche sanitarie italiane sulla sordità”, per porre l’attenzione sul problema affrontato dalla Giornata nazionale. “L’ascolto ad alto volume di musica e contenuti audio, soprattutto tramite auricolari connessi, può determinare danni alla funzione uditiva- ha spiegato De Stefani- e la diagnosi precoce di questa situazione può contribuire a limitare danni anche gravi e permanenti. È importante condurre sane abitudini di ascolto e promuovere l’attenzione a questo problema che va diffondendosi rapidamente soprattutto tra i più giovani”. I libri saranno donati da De Stefani all’assessore alla Sanità, Roberto Barmasse, all’assessore all’Istruzione, Luciano Caveri, al sindaco di Aosta, Gianni Nuti, e al direttore generale dell’Usl, Massimo Uberti, affinché li mettano a disposizione della biblioteca regionale, delle biblioteche comunali di Aosta, della biblioteca ospedaliera, della sovrintendenza agli Studi. La Giornata di sensibilizzazione dell’udito è un’iniziativa della Società italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico-facciale, con la cooperazione della Società italiana di Audiologia e Foniatria e di 23 associazioni di pazienti e parenti di soggetti ipoacusici operanti sul territorio nazionale ed è in ideale continuità con la Giornata mondiale dell’udito istituita dall’Oms.