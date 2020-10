Trump e la moglie Melania positivi al Coronavirus

ROMA – Donald Trump e sua moglie Melania sono risultati positivi al nuovo coronavirus: lo ha annunciato questa mattina, con un messaggio su Twitter, il presidente degli Stati Uniti. “Cominceremo la nostra quarantena e la nostra ripresa in salute subito” ha scritto Trump. “Ce la faremo insieme”. Giovedi’ Hope Hicks, una delle consigliere di Trump, era risultata positiva al Covid-19. Martedi’ e mercoledi’ aveva volato al fianco del presidente accompagnandolo a Cleveland dove si era tenuto il primo dibattito televisivo della campagna per le elezioni presidenziali di novembre, e poi a Duluth, in Minnesota, dove Trump aveva tenuto un comizio all’aperto.