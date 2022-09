Donna fuggita dalla guerra in Ucraina dispersa nel Napoletano, scattano le ricerche

NAPOLI – Proseguono le ricerche di Hanna Hryhorenko, 69 anni, fuggita della guerra in Ucraina e da poco arrivata a Giugliano in Campania, nel napoletano. Le forze dell’ordine hanno chiesto di diffondere la foto della donna, scomparsa da mercoledì scorso.

La 69enne soffre di diabete e a Giugliano non ha parenti.

Il 31 agosto una donna, una sua connazionale di 59 anni, ha chiamato il 112 segnalando che Hanna, sua conoscente, le avrebbe riferito di essersi persa e di non riuscire a orientarsi. I carabinieri della compagnia di Giugliano hanno avviato immediatamente le ricerche, che proseguono tuttora. Attraverso la localizzazione della cella telefonica, i militari hanno individuato l’ultima posizione “agganciata” dallo smartphone della 69enne, ovvero via Appia, in un tratto di strada che si trova al confine tra i comuni di Giugliano e Sant’Antimo.

Sono partite le ricerche in quell’area, dove tra l’altro sono presenti vaste zone di vegetazione, che proseguono anche con l’utilizzo dei droni dei vigili del fuoco e delle unità cinofile della protezione civile della Regione Campania.

