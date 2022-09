C’eravamo tanto amati… Scambio al vetriolo tra Letta e Calenda

ROMA – Scambio al vetriolo tra Enrico Letta e Carlo Calenda. Il leader del Pd in un’intervista al Messaggero, spiega che “chi sceglie il Terzo polo sceglie Fratelli d’Italia“. Letta fa un esempio, quello del collegio senatoriale di Roma. “Ci sono Bonino per noi e Calenda per il cosiddetto Terzo polo. Chi vota Calenda non ha alcuna possibilità di farlo eleggere. Nemmeno una. Quindi un voto a lui, o anche alla candidata del M5S, è un voto a Mennuni, di Fratelli d’Italia. Riassumendo: chi vota Terzo polo vota Fratelli d’Italia. Chi vota Movimento Cinque Stelle vota Fratelli d’Italia. È una logica brutale ma inoppugnabile”, dice il segretario dem. Via twitter la replica di Calenda. “Tutto così infantile Enrico. Questa campagna ti ha trasformato in peggio. Ed è un vero peccato. Volgi gli occhi di tigre altrove”, gli manda a dire l’ex alleato.

