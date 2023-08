VIDEO | Buffon si ritira, è ufficiale: “Finisce qua”

ROMA – Poche frasi, ma che rendono l’idea del rapporto che Gigi Buffon ha avuto con il calcio, con il mondo del calcio. L’ormai ex portierone di Parma, Juventus, Paris Saint-Germain e Italia ha ufficializzato l’addio al calcio, la notizia era nell’aria da giorni, a 45 anni: “Finisce qua- ha scritto sui social- Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme”.

CALCIO. BUFFON SI RITIRA: DA MBAPPÈ ALLA JUVE, LE REAZIONI VIA SOCIAL

Dall'”onore” di Kylian Mbappé ai ringraziamenti del Parma, fino alle celebrazioni in arrivo da tutto il mondo del calcio, anche da oltre confine. Sono le reazioni sui social all’annuncio dell’addio al calcio di Gigi Buffon, che a 45 ha deciso di appendere i guantoni al chiodo. “Un grande onore per me aver avuto la possibilità di incontrarti e incrociare la tua leggendaria carriera- ha scritto Kylian Mbappé- Un uomo d’oro con preziosi consigli che terrò con me per tutta la vita. Buona strada e soprattutto grazie”. Nella stagione 2018/19, infatti, Buffon ha giocato con il talento francese nel Paris Saint-Germain e proprio sul profilo della Ligue 1 è apparso un post a lui dedicato: “Ciao Gianluigi”.



Sempre rimanendo oltre confine, anche la pagina ufficiale della Uefa Champions League non ha mancato di celebrarlo con un “Grazie, Gigi”. Tornando in Italia, Juventus e Parma hanno salutato con affetto Buffon. “Una nostra Leggenda appende i guantoni al chiodo- ha twittato il club bianconero- Grazie Gigi”. Il Parma invece, sempre sui social ha scritto: “Thank you for everything”, “Grazie di tutto”. Sul profilo ufficiale della Serie A, Buffon è stato celebrato così: “I guanti si appendono, la leggenda resta”.



Tra i tanti calciatori con cui ha giocato, Leonardo Bonucci è uno di quelli con cui ha condiviso tantissime partite: “Sei stato Un1co- ha scritto il difensore- E lo sarai per sempre. Non trovo neanche le parole per descrivere, quello che sei stato, quello che mi hai insegnato, quello che mi hai dato. Grazie Am1co M1o”.