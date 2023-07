Ad Aosta binomio con comicità grazie a ‘Bravograzie’ e ‘Asta in piazza’

AOSTA – Comicità e sport. Un binomio inedito che farà capolino ad Aosta, in piazza Chanoux, venerdì 7 e sabato 8 luglio con lo spettacolo di cabaret ‘Bravograzie’ e il ritorno di ‘Asta in piazza‘.

Venerdì sera, alle 21, l’appuntamento è con ‘BravoGrazie’: sul palco, nel ruolo di presentatori, ci saranno Claudio e Vincenzo Calì, che lanceranno le performance dei vari comici, tra cui I Lucchettino, Francesco Rizzuto, Elena Ascione, Annetta Chiarito e Franco Neri. Sabato toccherà invece a “Asta in Piazza”, la competizione di salto con l’asta promossa dall’Atletica Sandro Calvesi e inserita nel calendario della Federazione mondiale di atletica, la World Athletics. Faranno ritorno ad Aosta i vincitori dell’edizione 2022, Maria Roberta Gherca e Simone Bertelli, oltre a Great Nnachi e Sonia Malavisi. Dalla Slovenia sono invece attesi Lara e Luka Zupanc e Robert Renner. Nelle due giornate saranno presenti anche 13 enti e associazioni che avranno a disposizione uno spazio promozionale in piazza Chanoux. Per i due eventi sono previsti complessivamente 600 posti a sedere (500 per ‘BravoGrazie’ e un centinaio per ‘Asta in Piazza’) prenotabili con una donazione destinata alle associazioni no profit da lunedì 3 a giovedì 6 luglio, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, e venerdì 7 luglio, dalle 10 alle 12, nella sala Hôtel des États del municipio di Aosta.

“Abbiamo voluto non solo confermare la formula proposta lo scorso anno da Asta in Piazza- spiega l’assessore comunale alla Promozione turistica e allo Sport, Alina Sapinet- ma l’abbiamo arricchita pensando a un fine settimana dedicato al divertimento e allo spettacolo con il ritorno ad Aosta dopo 30 anni di BravoGrazie, manifestazione cui dobbiamo la scoperta di celebri talenti della comicità come Luciana Littizzetto, Enrico Bertolino e Franco Neri, antesignana di Zelig e di tutte le altre trasmissioni televisive dedicate al cabaret che sono seguite dagli anni 2000 in avanti”.

E conclude: “Abbiamo voluto anche rafforzare il legame con il Terzo settore perché abbiamo ben presente quanto sia importante il ruolo nei volontari all’interno del nostro territorio, e volevamo valorizzare ulteriormente il lavoro meritorio svolto dall’associazionismo valdostano in favore della collettività attraverso il Csv e il suo presidente Claudio Latino”.