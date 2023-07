L’Auberge de la Maison tra migliori hotel al mondo

aosta – Un riconoscimento assegnato solamente all’1% degli hotel al mondo. L’Auberge de la Maison di Courmayeur è stato insignito del premio Travellers’ Choice Best of the Best di Tripadvisor, riservato alle strutture che si sono distinte per recensioni eccellenti. Il premio viene infatti conferito agli hotel con un elevato numero di recensioni e opinioni eccellenti della community in un periodo di 12 mesi. Tutti i vincitori soddisfano gli standard rigorosi di fiducia e sicurezza di Tripadvisor.

Degli 8 milioni di profili su Tripadvisor, meno dell’1% riceve il premio Best of the Best, e rappresenta quindi il più alto livello di eccellenza nel settore dell’ospitalità. “Congratulazioni ai vincitori del Best of the Best 2023 di Tripadvisor Travelers’ Choice- dichiara John Boris, chief growth officer di Tripadvisor- La rinascita dei viaggi che abbiamo visto durante lo scorso anno ha ulteriormente aumentato la concorrenza. La classifica tra i migliori dei migliori dimostra che l’Auberge de La Maison ha fornito esperienze esemplari a coloro che contano di più: i suoi ospiti”.