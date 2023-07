Da fiere a sagre, con Agricult tutti gli eventi in una brochure

AOSTA – Un assaggio della programmazione degli eventi del settore agricolo e rurale in programma in Valle d’Aosta nel 2023 in una brochure. Nasce Agricult, una sorta di “agenda”, spiega l’assessore regionale all’Agricoltura e alle Risorse naturali, Marco Carrel, nell’introduzione, che illustra più di 20 appuntamenti agricoli e enogastronomici organizzati e sostenuti dall’assessorato da luglio a dicembre. L’intento della brochure è di “agevolare turisti e residenti nella fruizione di vari momenti golosi e curiosi, guardandoli attraverso le bellezze e le prelibatezze della nostra regione”, scrive l’assessore.

Il viaggio alla scoperta dei sapori e dei saperi valdostani proposto da Agricult parte dalla veillà di La Magdeleine, in programma il 22 luglio. Seguono gli appuntamenti della rassegna “Non solo show cooking” – che farà tappa a Saint-Vincent il 30 luglio, ad Arnad il 3 agosto, a La Thuile l’11 agosto e a Saint-Nicolas il 17 agosto – e di “Alpages ouverts” che coinvolgerà quest’anno gli alpeggi di Tsanté de Guerraz a Torgnon (29 luglio), Eau Noire a Valtournenche (5 agosto), Comboé a Charvensod (11 agosto) e Pietra Bianca a Fontainemore (17 agosto). Si prosegue con “Vini in vigna“, il 29 luglio a Aymavilles e il 12 agosto a Quart; “Percorso in rosso“, l’evento dedicato al Jambon de Bosses dop, il 13 agosto a Saint-Rhémy-en-Bosses; la “Fiha di barmé” che propone una degustazione di vini e prodotti del territorio nei caratteristici “barmé”, il 16 agosto a Villeneuve; la “Fëta di trifolle“, dedicata alle patate, dal 25 al 27 agosto ad Allein; “Lo matsòn, Courmayeur food market“, la fiera mercato di prodotti locali a chilometro zero, il 3 settembre a Courmayeur.

La carrellata di eventi autunnali prenderà il via il 17 settembre con la “Féa de Valpeleunna“, la fiera del bestiame di Valpelline. Seguono la “Féta di resén“, la festa dell’uva di Chambave, in programma dal 21 al 24 settembre; “Du blé au pain“, evento dedicato alla panificazione, a La Magdeleine dal 30 settembre all’1 ottobre; “La désarpa“, il ritorno delle mucche dagli alpeggi, di Valtournenche (23 settembre), Morgex (7 ottobre), Issogne e Saint-Nicolas (le cui date sono ancora da definire) e la fiera annuale del bestiamo di Saint-Pierre, il 6 ottobre. Gli altri appuntamenti riguardano il Marché au Fort, vetrina delle eccellenze enogastronomiche valdostane, a Bard il 7 e 8 ottobre; “Mele Vallée“, la mostra mercato delle mele della Valle d’Aosta, a Antey-Saint-André il 7 e 8 ottobre; “Lo pan ner“, la festa del pane nero di Châtillon, il 14 e 15 ottobre.

Sempre il 14 ottobre toccherà alle Batailles des moudzon Trophée Ville d’Aoste, seguito il 21 e il 22 ottobre dal confronto interregionale e dalla finale des Batailles de Reines e il 29 ottobre dalla finale della Batailles des chèvres. Tutti gli appuntamenti si terranno all’arena Croix Noire di Aosta. Gli appuntamenti con l’enogastronomia proseguono il 28 e il 29 ottobre con la sagra del miele di Châtillon e il concorso Modon d’Or per le migliori fontine d’alpeggio, in programma tra novembre e dicembre. La programmazione dle 2023 si conclude con la “Feuhta de la micóoula“, il tradizionale pane a base di farina di segale o frumento con castagne, noci o fichi e uvetta, che si terrà a Hône dal 7 al 9 dicembre e “Traditén“, la veillà di Charvensod, in programma il 29 dicembre. La versione cartacea della brochure sarà distribuita negli uffici turistici della regione e in tutti gli eventi in cui sarà presente l’assessorato. La brochure sarà disponibile anche in versione online sul sito della Regione Valle d’Aosta e i singoli eventi saranno presentati sul sito www.lovevda.it.