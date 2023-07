Da Zermatt a Cervinia in funivia, inaugurato collegamento

AOSTA – L’ultimo tassello è stato aggiunto l’altro giorno, con l’inaugurazione della nuova funivia che collega i 3.458 metri di quota della Testa Grigia ai 3.821 metri del Piccolo Cervino, il cui percorso è interamente in Svizzera. La traversata del Cervino in funivia, da Zermatt a Cervinia, è diventata realtà. Sarà possibile tutto l’anno, con e senza sci. “Ci sono voluti più di 80 anni per creare un legame che ci permetterà di offrire qualcosa di unico al mondo”, dice il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, durante la cerimonia di inaugurazione che ha avuto come madrina d’eccezione Michelle Hunziker. Per Federico Maquignaz, presidente e amministratore delegato della Cervino Spa, il collegamento “offre una grandissima opportunità a tutti i nostri giovani e permette di unire le due culture: ci aiuterà ad aprire le nostre teste, le nostre idee”. E aggiunge: “Potremo attirare un sacco di clientela proveniente da tutto il mondo che potrà ammirare le nostre bellezze”.

La nuova funivia Matterhorn Glacier Ride II si compone di 10 cabine, firmate Leitner e disegnate da Pininfarina. L’impianto coprirà un tragitto di 1,6 chilometri per un dislivello totale di 363 metri che sarà percorso in quattro minuti. Le cabine, che potranno trasportare fino a 28 persone, si muoveranno ad una velocità di 7,5 metri al secondo con una capacità di trasporto oraria di 1.300 utenti. L’investimento è stato di 60 milioni di franchi.