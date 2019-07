VIDEO | Il segreto della linea? Sistema ormonale e cibi giusti

ROMA – La prova costume si avvicina e lo stress aumenta proporzionalmente. Così il desiderio di eliminare i chili di troppo accumulati durante i mesi invernali sono una delle motivazioni più comuni che spingono a iniziare una dieta dimagrante in vista dell’estate. Il fai da te è sempre da evitare per non andare incontro a problematiche di salute determinate da scompensi nutrizionali anche gravi, mentre è preferibile rivolgersi a un nutrizionista che possa indirizzare verso un programma alimentare corretto e adatto alle singole esigenze. Per capire meglio come comportarsi, soprattutto nei mesi estivi, l’agenzia di stampa Dire ha chiesto dei consigli alla dottoressa Rosita Laurenti, responsabile dell’Ambulatorio di Terapia nutrizionale dell’Idi Irccs di Roma.

E’ tempo di andare al mare e scatta automaticamente la ricerca della dieta last minute sia detox che drenante, per smaltire i fatidici tre-quattro chili di troppo. E’ un obiettivo perseguibile e quanto sono duraturi i risultati?

‘E’ sempre il tempo di seguire una dieta detox, perché se ipocalorica e ricca di alimenti drenanti è utile non solo per smaltire qualche chilo ma anche qualche centimetro di cellulite. Inoltre, un regime di questo tipo aiuta il fegato, i reni e l’intestino a depurarsi e dunque a funzionare meglio. Il segreto? E’ racchiuso essenzialmente nell’acqua. Quindi il primo gesto da compiere appena svegli è bere un bicchiere di acqua tiepida arricchito da limone e foglie di menta. Ciò consente di rimettere in moto il metabolismo per poi proseguire nel resto della giornata a idratarci con té verde e centrifughe. Consiglio a tutti di avere a casa un estrattore, per poter preparare con facilità, e in ogni momento, estratti di frutta e verdura che sono una fonte ricchissima di sali minerali, di vitamine e di elementi drenanti. Nel periodo estivo aboliamo latte e latticini e preferiamo, per i pasti principali, la pasta se si ama il primo piatto. Scegliere la versione integrale o meglio ancora la pasta di grano saraceno che possiede un’importante quota proteica ed è adatta anche a chi non tollera il glutine. La cena deve essere a base di proteine, carne bianca o pesce, accompagnate da insalate o verdure grigliate. E’ raccomandato usare poco sale e arricchire i piatti con delle spezie o con del succo di limone. E sì all’olio extravergine di oliva, ma non più di due cucchiai al giorno. Bollino rosso infine per le bevande alcoliche e quelle zuccherate’.

Pensando ad corretto programma alimentare che non duri solo una stagione, quali sono le regole fondamentali da seguire?

‘Ogni anno viene stilata una graduatoria delle diete migliori e da moltissimi anni la dieta mediterranea occupa i primi posti. Sin dagli anni 50, quando è stata definita, questo modello alimentare rimane lo ‘scudo’ della salute per i suoi principi che prevedono l’assunzione quotidiana di tre porzioni di frutta e due di verdura seguendo la stagionalità. Sicuramente valgono le indicazioni offerte prima e divieto assoluto al consumo di cibi industriali e raffinati. Infine, è importante ricordare che la dieta mediterranea si è rivelata efficace per ridurre la mortalità in tutte le fasce d’età soprattutto se associata all’abolizione del fumo unita ad una costante attività fisica’.