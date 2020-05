A Firenze riapre S.Maria del Fiore

FIRENZE – Dopo la chiusura per l’emergenza covid-19, da lunedì riaprirà il duomo di Firenze per la preghiera personale, ma “con orario ridotto giornaliero, dalle 9 alle 13”. L’Opera di Santa Maria del Fiore comunica che “saranno adottate tutte le misure di sicurezza per i fedeli che si recheranno in preghiera”.

L’ingresso alla cattedrale, come sempre, sarà dalla porta dei Canonici, l’unico che rimarrà aperto.