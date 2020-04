Coronavirus, in Puglia arrivano mascherine “dalla Russia con amore”

BARI – “Dalla Russia con amore“. Questa la frase – scritta in russo e tradotta in italiano – su un foglio bianco che accompagna un carico speciale fatto di dispositivi di sicurezza che la Russia ha spedito all’Italia e che in parte e’ arrivato in Puglia: 15mila mascherine Ffp2, 4mila mascherine chirurgiche e 20 colli di bende di tipo Montrasio.

“Ci sono gesti che dicono piu’ delle parole”, scrive sui social il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che posta la foto del carico e del biglietto. “Con il popolo russo noi pugliesi abbiamo un legame molto speciale, che – aggiunge – abbiamo coltivato e rafforzato negli anni. Per questo mi ha colpito leggere il messaggio di amicizia e incoraggiamento che ha viaggiato insieme a questo carico di forniture per noi cosi’ importante”.