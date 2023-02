ROMA – Dopo due edizioni partecipate e emozionanti, torna nella Capitale ‘Prime Minister‘, la scuola di Politica per giovani donne gratuita e apartitica, rivolta a ragazze dai 14 ai 19 anni. “Credo fermamente che la nostra democrazia non sarà mai completamente realizzata finché la partecipazione femminile in Politica, intesa come cura della cosa pubblica, resterà minoritaria- dichiara Eva Vittoria Cammerino, co-fondatrice della Scuola e Consigliera del Municipio V di Roma– Il nostro obiettivo è avvicinarci alla parità di genere, una studentessa alla volta”.

La scuola, da sempre politica ma apartitica, si terrà in maniera itinerante a Roma da fine febbraio a ottobre 2023 e vedrà la partecipazione, come role model, di parlamentari, attiviste, imprenditrici, artiste, giornaliste, sportive e divulgatrici per avvicinare le ragazze all’impegno e alla partecipazione civica. Con più di 800 ragazze formate negli ultimi 4 anni, 15 scuole in tutta Italia, più di 200 speaker e decine di volontarie la scuola di Prime Minister è diventata un progetto riconosciuto dalle scuole e dai genitori come modello.

All’evento di lancio di Prime Minister Roma 2023 – intitolato ‘L’Europa delle donne e dei territori’, saranno presenti Maura Gancitano, saggista, filosofa e fondatrice della Casa Editrice di Tlon, Maura Romano, socia fondatrice dell’impresa culturale Melting Pro, Antonella Soldo, coordinatrice dell’associazione Meglio Legale, Sara Santoriello, volontaria di Prime Minister. L’appuntamento è per domenica 5 febbraio dalle 10 alle 13 presso ‘Europa Experience – David Sassoli’ in Piazza Venezia 11.