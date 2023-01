Berlusconi e il sogno (mai abbandonato) di “un grande partito conservatore”

ROMA – Quali progetti ha per Forza Italia e per il centrodestra? “Semplicemente quello di lavorare per onorare gli impegni con gli italiani. Perché questo sia possibile occorre, non solo da un punto di vista numerico ma politico, una presenza forte e fattiva del centro liberale, cristiano, garantista, il centro legato all’Europa e all’Alleanza Atlantica. Quel centro che solo noi rappresentiamo come componente italiana del Partito Popolare Europeo”. Lo dice Silvio Berlusconi, in una intervista a Libera.

IL SOGNO DI UN GRANDE PARTITO CONSERVATORE

Assumono sempre maggiore consistenza le voci che vorrebbero che la Meloni lavorasse con gli alleati a un grande partito conservatore: secondo lei sarebbe possibile o Forza Italia, Lega e Fdi sono troppo diversi? “È un mio antico sogno, fin dal 1994. Sarebbe un passo importante verso il compimento della democrazia bipolare in Italia. Un partito di questo tipo dovrebbe essere qualcosa di simile al Partito Repubblicano negli Stati Uniti, quello di Lincoln e di Eisenhower, di Reagan e di Bush. Dovrebbe essere un partito plurale, al cui interno le idee liberali, cristiane e garantiste, che noi rappresentiamo, dovrebbero avere un ruolo fondamentale”.

