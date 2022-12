Tg Politico Parlamentare, edizione dell’1 dicembre 2022

ISCHIA. MUSUMECI: ABUSIVISMO EDILIZIO NON PUÒ ESSERE ELUSO

Ritrovati a Ischia i corpi di altri tre dispersi. Si tratta di Gianluca Monti, il papà dei tre fratellini vittime della frana e di Salvatore Impagliazzo, il compagno della prima vittima accertata. Sale così a 11 il numero dei morti, mentre si continua a scavare nel fango alla ricerca dell’ultimo disperso. Intanto sono in corso le verifiche sulle abitazioni. Il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, questa mattina alla Camera ha riferito che al momento su 272 edifici controllati, 45 risultano inagibili e 56 esposti a rischio. Gli sfollati sono 290. Nel suo intervento, Musumeci ha spiegato che a provocare la frana sono stati “oltre 100 millimetri di pioggia caduti in 2 ore”. Non è secondario però il tema dell’abusivismo edilizio, che secondo il ministro “non può essere più eluso”.

LAVROV: LA NATO PARTECIPA AL CONFLITTO

“Gli Stati Uniti e la Nato partecipano direttamente” al conflitto in Ucraina. Sono “una minaccia esistenziale che Mosca non può ignorare”. A dirlo è il ministro degli esteri russo, Serghej Lavrov in una conferenza stampa. Lavrov accusa ancora una volta l’occidente: “State partecipando direttamente alla guerra. Non solo con la fornitura di armi, ma anche con l’addestramento del personale: addestrate l’esercito ucraino sul vostro territorio”. Per la Russia, continua il ministro di Putin, “la minaccia posta dagli Usa e dall’Ucraina è non solo reale, ma esistenziale”.

PAPA FRANCESCO: IL MONDO HA BISOGNO DI VOLONTARI

Papa Francesco invita i volontari a impegnarsi per il bene comune. L’augurio del Pontefice è che le organizzazioni di volontariato e promozione umana trovino persone desiderose di impegnarsi per il bene comune e che cerchino strade sempre nuove di collaborazione a livello internazionale. “Il mondo ha bisogno di volontari”, ha detto Francesco. “Essere volontari solidali – ha aggiunto – è una scelta che ci rende liberi, ci rende aperti alle necessità dell’altro”.

BETTINI: NELLA MANOVRA NULLA PER I POVERI

Meloni non è un pericolo nel senso che fa temere un ritorno del fascismo. La sua pericolosità sta nella sua natura di classe “che è insopprimibile”, dice il dirigente del Pd Goffredo Bettini, intervistato dal direttore dell’Agenzia Dire, Nico Perrone. Di conseguenza, spiega Bettini, Meloni “può anche prendere i voti degli operai, ma ciò non toglie che il nucleo fondamentale della destra è di classe e si vede anche dalla manovra economica”. Nella legge di bilancio, osserva, “non è stato fatto nulla per la povera gente”.

EDITORIA, BARACHINI: RISORSE STABILI PER LE AGENZIE

Il governo punta a garantire risorse stabili alle agenzie di stampa, ma dopo aver aggiornato i criteri dell’ultimo bando che risale al 2017. Lo ha ricordato il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all’editoria Alberto Barachini. Il rappresentante del governo ha ricordato che le agenzie fanno un lavoro importantissimo per l’informazione del Paese e che potranno contare a regime su fonti di finanziamento di durata triennale. Pertanto il governo Meloni riprenderà il lavoro della commissione insediata dal precedente esecutivo e in tempi rapidi giungerà a dare risposte al settore.

