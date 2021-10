L’imponente eruzione del vulcano Cumbre Vieja vista dallo Spazio

ROMA – Il vulcano Cumbre Vieja, nell’isola La Palma alle Canarie, continua a eruttare. L’imponente flusso di lava ha percorso i sei chilometri che separano il vulcano dalla costa per poi gettarsi nell’oceano: lo testimonia anche la spettacolare immagine ottenuta grazie al satellite Sentinel-2 della costellazione europea Copernicus.

Il vulcano è attivo dal 19 settembre, l’immagine è stata scattata il 28. La lava è scesa lungo il pendio del vulcano travolgendo tutto quello che ha trovato sulla sua strada, centri abitati compresi. Gli occhi dei satelliti hanno ripreso anche nubi di vapore bianco sollevatesi in aria quando la lava incandescente è entrata in contatto con l’acqua della zona della Playa Nueva.

LEGGI ANCHE: Lo spettacolo dell’Etna in eruzione visto dallo Spazio

Il clima del futuro visto da Copernicus

IL PROGRAMMA COPERNICUS

Copernicus è la costellazione di satelliti voluta dall’Unione europea per guardare il pianeta dallo Spazio. Si compone di coppie di sentinelle organizzate in sei settori, che vanno dal monitoraggio atmosferico ai cambiamenti climatici, dall’osservazione della Terra a quella del mare, fino alla gestione delle emergenze e alla sicurezza, in collaborazione con diversi enti come l’Esa, l’Eumetsat o il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.