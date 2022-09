A Bari arriva Navya, il mini bus a guida autonoma da 15 posti

di Alba Di Palo

BARI – Partiranno il prossimo 12 settembre i test del mini bus Navya a guida autonoma, consegnato questa mattina negli spazi della Fiera del Levante, a Bari. Si tratta di un mezzo con capienza massima di 15 persone, senza volante e con alimentazione elettrica, che raggiunge una velocità massima di 25 km/h.

La sperimentazione si svolge nell’ambito del progetto Casa delle tecnologie emergenti, finanziato dal Mise, e prevede un periodo di test fino a fine settembre. Pur essendo del tutto autosufficiente, il veicolo vedrà la presenza costante a bordo di un operatore dell’Amtab, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Nei prossimi giorni verrà completata la fase di mapping del percorso interno al quartiere fieristico e dopo comincerà la sperimentazione aperta alla partecipazione della cittadinanza e degli utenti della fiera. I risultati dell’intera sperimentazione saranno utilizzati come base per altre attività in ambito di guida autonoma e semiautonoma.

“La sperimentazione ci permetterà di continuare a crescere come città di riferimento a livello nazionale e internazionale sui temi della smart mobility – commenta l’assessore all’Innovazione tecnologica del Comune di Bari, Eugenio Di Sciascio – dando alla città di Bari la possibilità di sperimentare l’utilizzo di veicoli di nuova generazione in ambito urbano”.

