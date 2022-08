Il 3 agosto tour in Calabria di Matteo Salvini

REGGIO CALABRIA – Il segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini, sarà presente in Calabria, mercoledì 3 agosto. Nel corso della sua visita incontrerà i dirigenti e gli eletti nelle istituzioni regionali e locali al fine di coordinare l’imminente campagna elettorale per le politiche.

Mercoledì pomeriggio il leader del carroccio, alle 16:30, sarà a Cosenza al Palazzo della Provincia, in piazza XV Marzo, per un punto stampa. Successivamente a Catanzaro alle 19:00 presso la sede del partito, in via Lombardi, incontrerà gli amministratori locali. In serata alle 21:00 sarà a Reggio Calabria per partecipare ad una cena elettorale con i militanti, in un circolo sportivo nella frazione di Catona.

Salvini, insieme ai dirigenti ed eletti calabresi, farà anche il punto in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it