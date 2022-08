ROMA – Una aggressione in piena regola da parte di un calciatore a una arbitra. È accaduto in Argentina, nella provincia di Buenos Aires, durante la partita tra Deportivo Independencia e Deportivo Garmense valido per il campionato regionale di Tres Arroyos.

Dopo che l’arbitra Dalma Cortadi ha fischiato un fallo e ha estratto un cartellino giallo, si è acceso un parapiglia tra le squadre. A quel punto, la giudice di gara è stata colpita alle spalle dal calciatore del Garmense Cristian Tirone: un pugno l’ha fatta cadere a terra, poi è volata anche qualche pedata. L’incontro è stato sospeso e il calciatore è stato arrestato dalla polizia per lesioni lievi.

La intolerancia y la cobardía en su máxima expresión. Dalma Cortadi, jueza de fútbol, víctima de la agresión de Cristian Tirones en el partido de reserva entre Deportivo Independencia y Garmense, de González Chaves, por la Liga Regional de Tres Arroyos. pic.twitter.com/cJqmOo6v5M — Daniel Arcucci (@daniarcucci) August 1, 2022

