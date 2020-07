VIDEO | Dl Rilancio, Versace (Fi): “Con mio emendamento 5 milioni di euro per le protesi ai disabili”

ROMA – “Questa mattina abbiamo assistito davvero a una svolta epocale ma anche a un grande gioco di squadra, grazie alla mia presidente Gelmini e al grande lavoro dei colleghi del mio gruppo che hanno combattuto accanto a me: siamo riusciti tutti insieme a sensibilizzare i colleghi di maggioranza e opposizione per approvare questo emendamento al decreto Rilancio con cui si chiede l’istituzione di un fondo di 5 milioni di euro per il sistema sanitario nazionale affinche’ siano erogati ausili e protesi, dispositivi di tecnologia avanzata, per migliorare la quotidianita’ delle persone con disabilita’ fisica ma anche per riconoscere loro l’opportunita’ di fare sport, anche a livello amatoriale”. Cosi’ Giusy Versace, deputata e responsabile del dipartimento Pari opportunita’ e disabilita’ di Forza Italia, nella videointervistata Dire.

Si tratta, per Versace, “di una battaglia culturale che io ho provato gia’ a portare avanti due anni fa subito, appena entrata in Parlamento, depositando una proposta di legge che va verso questa direzione e che e’ ancora in discussione. Questo emendamento apre una porta significativa, ha dimostrato veramente che, quando si vuole, il gioco di squadra fa la differenza. Sono contenta del fatto che maggioranza e opposizione si siano unite davanti a un tema culturale cosi’ storico”. Nonostante la vittoria di oggi, comunque, “la battaglia continua perche’ bisognera’ intervenire in modo tale che questo fondo non solo sia rifinanziato, ma che il nomenclatore nazionale sia effettivamente aggiornato in via definitiva e quasi automatica, poiche’ attualmente prevede ausili e protesi obsoleti che non tengono conto della grande evoluzione tecnologica che c’e’ stata”.

Soprattutto, pero’, ha concluso la deputata di Forza Italia, “c’era un muro da abbattere, poiche’ non e’ possibile che per tanti la tecnologia sia inaccessibile: e’ un diritto che va riconosciuto a tutti e forse finalmente adesso, grazie a questo emendamento, assisteremo a un cambio culturale davvero significativo ed epocale che consenta a tutti di vedere la disabilita’ non come un peso per la societa’, ma come una preziosa risorsa“.