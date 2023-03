Brasile, Università Luiss apre a San Paolo l’associazione laureati

Roma – La Luiss Guido Carli espande la propria presenza in America Latina aprendo un nuovo “Chapter” dell’Associazione laureati a San Paolo e stanziando nuove borse di studio per premiare il merito di studenti stranieri provenienti da diversi Paesi e continenti: così in una nota l’università con base a Roma.

L’inaugurazione della nuova sede si inserisce all’interno della doppia missione in Brasile e in Argentina del prorettore per l’Internazionalizzazione, Raffaele Marchetti che da lunedì scorso fino a giovedì 9 marzo sarà impegnato tra Rio de Janeiro, San Paolo e Curitiba, per poi proseguire il viaggio a Buenos Aires, dove sono in agenda incontri con istituzioni ed Università.

L’obiettivo della missione: consolidare l’impegno globale della Luiss – attualmente al 22° posto per gli Studi Politici ed internazionali secondo il ranking QS by Subject 2022 – guardando in particolare all’America Latina, per promuovere la propria visione di formazione universitaria orientata al futuro. Un progetto che si realizzerà anche attraverso il rafforzamento delle partnership con le Università locali e con le Camere di Commercio italiane in Brasile e Argentina, per rispondere ad una ampia domanda di higher education, proveniente da una realtà geografica dove vivono oltre 60 milioni di persone di origine italiana.

“Queste nuove iniziative della Luiss consolidano e accelerano il nostro percorso di internazionalizzazione che, ad oggi, conta più di 315 università partner in 64 Paesi” ha detto Marchetti.

“Dopo l’arrivo negli Stati Uniti, siamo orgogliosi di porre le basi per una ulteriore espansione della nostra idea di formazione con l’obiettivo di includere nuovi talenti che provengono da Brasile e Argentina. A loro, e soprattutto alla folta comunità italo-brasiliana e italo-argentina, vogliamo offrire la possibilità di studiare a Roma, sfruttando le borse di studio rivolte nello specifico a studenti di origine italiana, oltre alle più di 90 borse per studenti stranieri già stanziate per l’anno accademico 2023-2024, per sostenere il merito di giovani provenienti da tutto il mondo”.

Ad inaugurare la missione sudamericana dell’ateneo, la partecipazione di Marchetti alla Social Sciences Universities Network (Ssun) Conference a Rio de Janeiro, l’appuntamento annuale che aggrega oltre 20 atenei globali, per un confronto sulle potenziali evoluzioni delle scienze sociali.

Inoltre, domani sarà inaugurato a San Paolo, presso il Consolato italiano, il nuovo “Chapter” dell’Associazione laureati Luiss (All), quindicesima sede di un network che conta oltre 54.000 professionisti in tutto il mondo e che fungerà da punto di riferimento per gli Alumni del continente latino-americano.

Leader del nuovo Chapter sarà Carlo Cauti, giornalista e presidente dell’Associazione dei corrispondenti stranieri in Brasile.

A seguire, da lunedì 6 a giovedì 9 marzo, il viaggio si completerà con l’arrivo in Argentina dove, con il supporto dell’Ambasciata a Buenos Aires, oltre ad incontri con le comunità locali, si terranno iniziative di orientamento con le principali scuole ed Università della capitale.

La missione in Sud America si inserisce all’interno di una strategia di internazionalizzazione che, nell’ottobre 2022, ha visto i vertici, tra cui la vicepresidente Paola Severino e il Rettore Andrea Prencipe, lanciare a Washington D.C la Luiss US Foundation, dedicata ad attività di fundraising con Università, aziende e organizzazioni americane.