Video| Il tennista Filippo Volandri scende in campo per gli oculisti Aimo

ROMA – “Ragazzi, vi bruciano gli occhi e li stropicciate spesso? La vostra vista è cambiata? Ascoltate gli oculisti di AIMO, controllate i vostri occhi. È importante per il vostro futuro e anche per l’attività sportiva!”. È il messaggio che Filippo Volandri, capitano azzurro in Coppa Davis, rivolge ai più giovani per sensibilizzarli sull’importanza di sottoporsi a visite oculistiche periodiche. L’occasione è la Giornata mondiale delle Malattie Rare (che ricorre oggi) e il campione livornese, vincitore di più di 50 trofei nella sua carriera, questa volta scende in campo prestando il suo volto in un video realizzato per gli oculisti di AIMO (Associazione Italiana dei Medici Oculisti) durante la campagna nazionale di sensibilizzazione sulla diagnosi precoce del cheratocono, la malattia rara oculare che colpisce tanti giovani ragazzi in tutto il mondo e che può essere bloccata intervenendo precocemente.

