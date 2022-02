Sanremo 2022, scaletta e ospiti della prima serata: si parte con Achille Lauro

ROMA – È stata svelata, a poche ore dall’inizio, l’ordine ufficiale di uscita dei cantanti nella prima serata del Festival di Sanremo. Dodici gli artisti sul palco al debutto, in diretta su Rai1 a partire dalle 20.40 circa.

Apre le danze per questa 72esima edizione Achille Lauro insieme all’Harlem Gospel Choir con ‘Domenica’. Nella lista, poi, Yuman con ‘Ora e qui’, Noemi con ‘Ti amo non lo so dire’, Gianni Morandi con ‘Apri tutte le porte’, La Rappresentante di Lista con ‘Ciao ciao’ e Michele Bravi con ‘Inverno dei fiori’.

E ancora, si prosegue con: Massimo Ranieri con ‘Lettera al di là del mare’, Mahmood e Blanco con ‘Brividi’, Ana Mena con ‘Duecentomila ore’, Rkomi con ‘Insuperabile’ e Dargen D’Amico con ‘Dove si balla’. Chiude Giusy Ferreri con ‘Miele’. Al voto la sala stampa, primo tassello di una classifica che si comporrà man mano nel corso delle cinque serate.

DAI MÅNESKIN A BOVA: GLI OSPITI DELLA PRIMA SERATA

“Sono felicissimo che sia arrivato questo giorno- dichiara Amadeus in conferenza stampa- devo dire che c’è una grande emozione. Incredibilmente più quest’anno che nei precedenti due. C’è questo fatto di ritornare quasi a una normalità che mi emoziona”.

Quasi normalità che vedrà, come elemento principale di ripartenza, il ritorno del pubblico al Teatro Ariston. Un incentivo in più per l’imprevedibilità di Fiorello, che questa sera sarà mattatore insieme all’amico per la terza volta consecutiva. Proprio per questo, ‘Ama’ rivela: “Fiorello mi ha detto: non ti voglio più vedere per tre anni. Gli ho risposto: peccato che ad agosto saremo in vacanza insieme. Siamo pronti”.

Insieme i due guideranno le esibizioni dei primi dodici artisti e gli ospiti sul palco, che non sono pochi. Questa sera, alla corte del conduttore, troveremo: i Måneskin, i Meduza e Matteo Berrettini, reduce dall’esperienza agli Australian Open. Poi ancora: Raoul Bova con Nino Frassica e Claudio Gioè.

In collegamento dalla nave da crociera in rada davanti alla costa ci saranno Orietta Berti e Fabio Rovazzi. I due avranno, ogni sera, un ospite musicale appartenente a uno dei festival di Amadeus. Aprono le danze Colapesce e DiMartino con la loro ‘Musica Leggerissima’. Nelle restanti quattro serate si aggiungeranno, in ordine, Ermal Meta, i Coma Cose e i Pinguini Tattici Nucleari. Durante la finale saranno Berti e Rovazzi a regalare una performance esclusiva, per poi replicare anche al Teatro Ariston. Ad accompagnare Amadeus come co-conduttrice, Ornella Muti.

ROBERTO SAVIANO OSPITE IN RICORDO DELLA STRAGE DI CAPACI

Roberto Saviano sarà ospite della 72esima edizione del Festival di Sanremo nella serata di giovedì. Ad annunciarlo è lo stesso Amadeus durante l’usuale conferenza stampa di apertura della kermesse, in partenza stasera su Rai1. Lo scrittore farà un intervento in ricordo dei 30 anni della strage di Capaci.

SAVIANO: “UN ONORE PER ME RICORDARE FALCONE E BORSELLINO“

“È un onore per me ricordare, giovedì a Sanremo 2022, a 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, la rivoluzione civile di Falcone e Borsellino. Interverrò a titolo gratuito; importantissimo raccontare come hanno rivoluzionato il modo di interpretare la sintassi del potere”. Lo scrive su twitter Roberto Saviano.